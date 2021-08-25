شكرا لقرائتكم خبر عن راتب شهر مكافأة الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي قيمة راتب شهر إضافي كمافأة له عقب التتويج رسميا ببطولة الدورى هذا الموسم، كما يحصل الجهاز المعاون علي قيمة راتب شهر أيضا مكافأة لهم عقب البطولة.

وتنص لائحة المكافات في فريق الكرة بنادي الزمالك علي حصول كل لاعب بالفريق الأول علي 150 الف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد الفوز امس علي الإنتاج الحربي 2/ 0 واتساع الفارق بين الأهلي والزمالك لـ 6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

كما تنص اللائحة علي حصول جميع اللاعبين المقيدين في الفريق علي المكافأة بالتساوى دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في المباريات لكل لاعب، ومن المنتظر ان تصرف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مكافأة الفوز بالدورى خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى جاء فوز الزمالك أمس علي الإنتاج الحربي ليحمل رقم 8 في تحقيق عدد مرات الفوز المتتالي هذا الموسم ليكون أول نادى فى بطولة الدورى يصل لـ8 انتصارات متتالية، حيث بدأها بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، وعلى مصر المقاصة بهدف نظيف، وعلى غزل المحلة بثلاثية، وعلى الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، وعلى الإسماعيلى بثنائية نظيفة، وعلى وادى دجلة بهدف نظيف، وسيراميكا بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

وفى المقابل، لم يحقق الأهلى هذا الموسم سوى 4 انتصارات متتالية فقط، كما لم يصل بيراميدز إلا لثلاثة انتصارات متتالية، بينما حقق الإسماعيلى 5 انتصارات متتالية.

في سياق مختلف وضعت إدارة نادى الزمالك التجديد لأشرف بن شرقى على رأس الأولويات فى عملها خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بلقب الدورى رسميا.

وأكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن المغربى أشرف بن شرقى من العناصر الأساسية في الفريق الأبيض التي يحرص على وجودها مسئولو القلعة البيضاء، وسيتم خلال الساعات المقبلة حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى ومفاوضاتنا معه فى مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقى مع الزمالك.