شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انسحاب جالاتا سراي.. النصر السعودي يفاوض الأهلي لضم ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي النصر السعودي في مفاوضات مع نظرائهم في النادي الأهلي للحصول على خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، لتدعيم صفوف العالمي في دوي الأمير محمد بن سلمان وقبل غلق باب الانتقالات في السعودية.

واستغل مسئولو النصر السعودي انسحاب جالاتا سراي التركي من التفاوض مع الأهلي بشأن شراء خدمات اليو ديانج، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن قيمة انتقال اللاعب للدوري التركي، وقدموا عرضا للحصول على خدمات الدبابة المالية.

ويرغب مسئولو النصر السعودي بإقناع ديانج بخطوة اللعب في الدوري السعودي وقة المنافسة في هذا الدورين بعدما تحفظ اللاعب من قبل على اللعب في الخليج لرغبته في الاحتراف بأوروبا خلال الفترة القادمة أو البقاء في القلعة الحمراء حال فشل الانتقال للقارة العجوز.

وتوقف عرض جالات سراي التركي عند 5.5 مليون يورو، حيث اشترط الأهلي الحصول على مبلغ 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

ويجهز النصر السعودي عرضا ماليا لتقديمه إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات إليو ديانج في الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط وسط العالمي في الموسم الحالي للدوري السعودي.

ويعد ديانج واحد من أبرز المواهب الأفريقية في مركز الوسط الدفاعي وله دورا بارزا في تمكن الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي والمركز الثالث في كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي والدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي.