شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى التتويج بالدورى الـ13 بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك لقب الدورى موسم 2020 / 2021 رسميًا بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث وصل رصيد الفارس الأبيض للنقطة 79 ليحسم اللقب بشكل رسمى بعد منافسة شرسة مع الأهلى.

وجاء مشوار الزمالك فى موسم التتويج باللقب رقم 13 فى تاريخه كالتالى..

الجولة 1 : الفوز علي المقاولون العرب 2/0

الجولة 2 : التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة 3 : الفوز علي سموحة 2/0

الجولة 4 : الهزيمة من الأهلي 2/1

الجولة 5 : الفوز علي انبي 2/1

الجولة 6 : الفوز علي طلائع الجيش 3/0

الجولة 7 : الفوز علي المصري 1/0

الجولة 8 : الفوز علي الجونة 1/0

الجولة 9 : التعادل مع اسوان 0/0

الجولة 10 : الفوز علي المقاصة 4/1

الجولة 11: الهزيمة من المحلة 2/1

الجولة 12: الفوز علي الاتحاد السكندري 2/0

الجولة 13: الفوز علي الإسماعيلي 2/1

الجولة 14: التعادل مع دجلة 0/0

الجولة 15:الفوز علي سيراميكا 2/0

الجولة 16: الفوز علي الإنتاج الحربي 2/0

الجولة 17: الفوز علي البنك الأهلي 4/1

الجولة 18: التعادل مع المقاولون العرب 2/2

الجولة 19: التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة 20: الفوز علي سموحة 2/1

الجولة 21: التعادل مع الأهلي 1/1

الجولة 22: الفوز علي انبي 3/1

الجولة 23: الفوز علي طلائع الجيش 2/1

الجولة 24: الفوز علي المصري 3/2

الجولة 25: التعادل مع الجونة 0/0

الجولة 26: الفوز علي اسوان 3/0

الجولة 27: الفوز علي المقاصة 1/0

الجولة 28: الفوز علي المحلة 3/0

الجولة 29: الفوز علي الاتحاد السكندري 2/1

الجولة 30: الفوز علي الإسماعيلي 2/0

الجولة 31: الفوز علي دجلة 1/0

الجولة 32: الفوز علي سيراميكا 2/1

الجولة 33: الفوز على الإنتاج 2-0