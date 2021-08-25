شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الزمالك بالحصول على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك وأعضاء النادي ومجلس إدارة اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمنافسة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك على تحقيق لقب الدوري الممتاز لكرة القدم متمنيا للفريق دوام التوفيق.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التحية لجميع فرق الدوري الممتاز لكرة القدم على الأداء المميز طوال الموسم رغم الظروف الصعبة التي أقيمت فيها المسابقة بسبب تحديات فيروس كورونا ، معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات وأن تستمر الروح الرياضية سائدة بين الجميع في كل المنافسات الرياضية.