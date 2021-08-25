شكرا لقرائتكم خبر عن رجال " القدم و الطائرة و اليد و السلة" لا تعرف المستحيل فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم 2020/2021 شهد نجاح مدوى للألعاب الجماعية فى نادى الزمالك على صعيد كرة القدم والطائرة واليد والسلة بالفوز ببطولات على الصعيد المحلى و الأفريقى.

ويرصد الخليج 365 إنجازات الألعاب الجماعية فى ميت عقبة هذا الموسم بالتقرير التالى :

حسم دورى القدم للمرة الـ 13

نجح فريق كرة القدم فى التتويج بلقب دورى هذا الموسم، بتحقيق الفوز علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا.

السلة أبطال أفريقيا و الدورى

توج فريق كرة سلة الزمالك في مايو الماضى بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى أقيمت تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليحصد الفارس الأبيض الميدالية الذهبية والمركز الأول .

حقق مؤخرا فريق سلة الزمالك لقب دورى السوبر بالتفوق على الإتحاد السكندرى بنتيجة 80 / 84 فى نهائى دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ليحقق اللقب رقم 14 فى تاريخه، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بنتيجة 83/56، فيما فاز الزمالك فى المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة أيضا ليتساوى الفريقان، ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

رجال الطائرة أبطال كأس مصر

فيما حقق فريق رجال طائرة الزمالك لقب كأس مصر بالفوز على الأهلى بنتيجة 3/2 فى النهائى الذى أقيم بصالة القناة بالإسماعيلية، حيث نجح الزمالك بهذا التتويج فى مصالحة الجماهير هذا الموسم بعد خسارة الدورى وبطولة أفريقيا هذا الموسم .

كرة اليد أبطال الدورى

بينما تُوج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 أبريل الماضى بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18 فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر .