شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مشادة بين متعب وصالح جمعة تطيح بالقناص من معسكر القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة ملابس اليوم بطلها الثنائي عماد متعب وصالح جمعة نجمي الأهلي السابقين، وكان وقتها عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للفريق الأحمر، حيث شهدت غرفة ملابس الأهلى أزمة مُثيرة كان طرفها عماد متعب مع صالح جمعة وتسببت هذه المشادة فى صدور قرار من عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الفنى للأهلى وقتها باستبعاد اللاعب من معسكر الأهلى لمباراة الزمالك التى أقيمت بعد المشادة بأيام قليلة فى برج العرب بالدورى، بل إن الجهاز الفنى قرر تغريم متعب 150 ألف جنيه.

وترجع تفاصيل الازمة الي احد التدريبات قبل القمة حيث وقعت مشادة في المران بين متعب وجمعة بدأت بعدما وجه متعب صالح جمعة فى التقسيمة، وهو ما لم يرضِ الأخير الذى رد بعنف على متعب، فما كان من الأخير إلا أن قام بدوره بالصياح فى وجهه "متعليش صوتك وتتكلم كويس أنت لسة لاعب صغير".

صالح جمعة رفض الامتثال لتعليمات متعب وقال له بالحرف "أنت اللى متتكلمش معايا بالأسلوب ده"، الأمر الذى أثار غضب متعب بشدة وظهر فى حالة عصبية جدًا بعد أن قام بركل "الأقماع" المتواجدة فى ملعب التتش بالجزيرة، وقال: "مبقاش إلا الصغيرين".

وارتفعت نبرة الصوت بين متعب وجمعة إلى أن تدخل عبد العزيز عبد الشافى "زيزو"، وقال الأخير: "متعليش صوتك .. وأنا موجود فى الملعب.. واتفضل اطلع بره التمرين"، ليرد متعب: "مين اللى يطلع بره.. أنا مبكلمكش أنت".

وبعد اشتعال الموقف تدخل لاعبى الأهلى لإنهاء الأزمة لكن زيزو قرر استبعاد متعب من معسكر الفريق لمباراة الزمالك التى أقيمت بعدها بعدة أيام فى برج العرب وفاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة وضرب متعب مثالاً رائعاً فى الالتزام والاحترام وسافر للإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى المباراة رغم غضبه من الإيقاف وساند الأهلى فى اللقاء الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة.