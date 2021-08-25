شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود طاهر محمد طاهر أمام أسوان بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى جهود لاعبه طاهر محمد طاهر فى مواجهة أسوان المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء ايقاف اللاعب الذى غاب عن مواجهة الجونة بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بفوز المارد الاحمر برباعية مقابل هدفين.

أغلق مسئولو النادي الاهلى ملف مباراة الجونة التى أقيمت أمس الثلاثاء، بالغردقة فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل الايجابى 3-3 ، تقدم الجونة بالهدف الأول في الدقيقة 7 برأسية محمد نجيب، ونجح الاهلى في إدراك التعادل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، سددها علي معلول، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69، واختتم محمد شريف ثلاثية الأهلي في الدقيقة 80، قبل أن يسجل محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني، وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ينجح عمر السعيد في تسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ووافق مسئولو النادى الأهلى على طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للفريق بالسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام بعد انتهاء بطولة الدوري.

وطلب موسيمانى السفر إلى جنوب أفريقيا عقب انتهاء بطولة الدورى الجمعة المقبل لعدم وجود ارتباطات حالية للفريق، حيث سينطلق معسكر منتخب مصر الذى سيشهد إقامة مباراتين لمنتخب مصر أمام أنجولا والجابون فى تصفيات مونديال 2022 بقطر.