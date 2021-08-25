شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية..قائمة البعثة المصرية فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 ، بمشاركة البعثة المصرية التى تشارك بثمانية ألعاب مختلفة، وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

نرصد فى السطور التالية قائمة منتخبات البعثة البارالمبية فى طوكيو وجاءت كالتالى ...

فى رفع الأثقال يشارك شريف عثمان ، طه عبد المجيد ، محمود صبري ،

، هاني عبد الهادي ، محمد السيد ،عمرو فاروق ، رانده تاج الدين ، ريحاب رضوان ، جيهان غريب ، فاطمه قرني ، فاطمه عمر ابو عيش ، أمل حنفي ، جيهان جلال ، أماني الدسوقي ، محمد شعبان.

وفى السباحة يشارك ايه الله ايمن ، ملك حسين ، يوسف السيد ، زياد كحيل .

وبالانتقال إلى منتخب تنس الطاولة يشارك سامح عبد العزيز ، ايمن زناتي ، ابراهيم حمدتو ، سيد يوسف ، فايزه عبد الحافظ ، هناء حماد .

اما ألعاب القوى فبها محمد رمضان ، حمادة سيد على ، دينا محمد على ، وفى الباراتايكوندو محمد الزيات ، و سلمى علي

كما تشارك البعثة بلعبة الريشة الطائرة عن طريق أحمد الدكروري ، وفى الطائرة جلوس أيضا هشام الشويخ ، و عبد النبى عبداللطيف ، و حسام مسعود ، و احمد عبد الجليل ، و محمد ابواليزيد ، محمد عبد المعطى ، أحمد خميس ، اشرف زعلول ، صلاح عطا ، مطاوع عبد الباقى ، احمد عبد الفتاح ، السيد موسى

وفى كرة الهدف سيدات تشارك اسراء جاد الكريم ، اسراء عزالدين ، جهاد عزالدين ، حسناء الجابرى ، اية عبدالله ، حنان مصطفى ابراهيم