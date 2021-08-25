تقارير: غياب 4 لاعبين عن الرجاء أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير في الصحافة المغربية، أن فريق الرجاء سيفقد خدمات 4 لاعبين في مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي.

وحسبما أفاد موقع سبورت 360 فإن الرجاء سيخسر جهود أربعة لاعبين في مباراة السوبر وذلك بسبب تأخر إدارة النادي في تسجيل هذه العناصر في القائمة الأفريقية.

وأضاف الموقع أن هذه العناصر هي اللاعب الغيني مصطفى كوياطي القادم من مازيمبي الكونغولي، واللاعب البوركينابي سامي هايين، وجمال حركاس الذي انضم من فريق المولودية الوجدية ثم عمر العمراني لاعب مالقا الإسباني السابق.

وسيقام السوبر الأفريقي يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي قد توج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي الأخيرة بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.