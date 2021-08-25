تقرير.. بعد المحاولة الرابعة.. كارتيرون يكتب التاريخ مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق الزمالك بمسابقة دوري we المصري للمرة الـ13 في تاريخ القلعة البيضاء قبل نهاية منافسات البطولة المحلية بجولة واحدة.

الزمالك استطاع في الجولة الـ33 أن يحقق الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة (2-0) ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي ست نقاط بعد تعثره أمام الجونة بالتعادل بنتيجة (3-3).

الفرنسي باتريس كارتيرون استطاع دخول التاريخ مع نادي الزمالك بعد تجربته الرابعة في مصر حيث سبق للمدير الفني الأجنبي أن وقاد وادي دجلة موسم (2015 - 2016) وحتى (2016 - 2017)، ثم الأهلي موسم (2017 - 2018) وحتى (2018 - 2019) والزمالك مرتين بداية من موسم (2019 - 2020) وموسم (2020 - 2021).

كارتيرون حقق بطولة الدوري المصري للمرة الأولى في مشواره بمصر، إلا أن هذه البطولة ليست الأولى له في مصر وتحديدًا مع الزمالك.

صاحب الـ51 عامًا، توّج مع الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي بالفوز عليه بنتيجة (3-1) بالنسخة قبل الماضية، ثم الفوز على الأهلي بالسوبر المصري بالنسخة الأخيرة بركلات الترجيح.

مدرب الزمالك استطاع أيضًا أن يُعيد البطولة المحلية لخزينة القلعة البيضاء مرة أخرى، حيث كان آخر تتويج باللقب المحلي في موسم (2014 - 2015) في عهد المدير الفني البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا.

وأصبح كارتيرون أول مدير فرنسي يقود للزمالك للتتويج ببطولة الدوري بعد كل من:

- يفان ستيفويتش (يوغسلافي).. دوري موسم 1959 /1960

- جوزيف فاندلر (يوغسلافي).. دوري 1963/ 1964 - 1964 / 1965

- ذكي عثمان.. دوري 1977 / 1978

- محمود أبو رجيلة.. دوري 1983 / 1984

- عصام بهيج.. دوري 1987 / 1988

- ديف ماكاي (أسكتلندي).. دوري 1991 / 1992 - 1992 / 1993

- أوتوفيستر (ألماني).. دوري 2000 / 2001

- كارلوس كابرال (برازيلي).. دوري 2002 / 2003

- نيلو فينجادا (برتغالي) دوري 2003 / 2004

- جوسفالدو فيريرا (برتغالي) دوري 2014 / 2015

- باتريس كارتيرون (فرنسي) - دوري 2020 / 2021