تنس طاولة.. سيد محمد يحقق الفوز الأول لمصر في البارالمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق سيد محمد يوسف، أول فوز لمصر بمنافسات دور المجموعات لتنس الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وانطلقت بارالمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، على أن تستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وخاض سيد أولى مبارياته ضد منافسه الاسترالي جيك باليسترينو، وحقق الفوز بنتيجة 3-1.

وحقق سيد الفوز في الشوط الأول بنتيجة (11-5)، وفي الشوط الثاني خسر اللاعب المصري بنتيجة (8-11).

وعاد سيد محمد في النتيجة وحسم نتيحة الشوط الثالث لصالحه بنتيجة (11-2)، كما فاز في الشوط الرابع بنتيجة (11-9).