الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لترتيب تسليم درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد الأتربي، نائب رئيس نادي الزمالك، إن إدارة النادي سوف تخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من أجل تسليم درع الدوري في المباراة المقبلة.

وكان الزمالك قد حسم بطولة الدوري يوم الثلاثاء بعد الفوز على الانتاج الحربي ليضيف الفريق اللقب الـ13 على مستوى البطولة المحلية.

وأضاف الأتربي من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز بالدوري هو تتويج لجهود الإدارة واللاعبين، سنخاطب اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد من أجل تسلم درع الدوري في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الموسم."

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق البنك الأهلي يوم الجمعة في الجولة الختامية من الدوري الممتاز.

وكان فريق البنك الأهلي قد حسم بقاءه في الدوري الممتاز فيما تأكد هبوط أسوان والانتاج الحربي وحجز وادي دجلة البطاقة الثالثة.