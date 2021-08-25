تقارير: بوردو الأكثر تقدمًا للتعاقد مع مصطفى محمد.. ومارسيليا يتحفظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن عدد من أندية الدوري الفرنسي الممتاز تراقب المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي المعار من الزمالك، خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن أندية ليل، بوردو وسانت إيتيان يراقبون المهاجم المصري، بينما أبدى مسؤولو مارسيليا تحفظًا على إتمام التعاقد معه.

وأشارت الإذاعة إلى أن تحفظ مارسيليا جاء بعدما عٌرض مصطفى محمد على خورخي سامباولي المدير الفني للفريق، والذي أبدى عدم رغبة في ضمه خلال الفترة الحالية.

وشددت الإذاعة أن بوردو يعد أكثر الأندية تقدمًا في خطوات التعاقد مع مصطفى محمد، في ظل عدم ممانعة جالاتا سراي الموافقة على رحيل اللاعب، حسبما أوضحت.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد يلعب في صفوف جالاتا سراي معارًا من الزمالك منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي في شراء اللاعب نهائيًا.