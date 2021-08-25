حسين السيد: صرفنا النظر عن حسام حسن.. و3 سنين للتجديد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الفريق صرف النظر عن التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، مؤكدًا أن اللاعب كان بالفعل ضمن الحسابات.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ33 من منافسات البطولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال السيد: "صرفنا النظر عن التعاقد مع حسام حسن، اللاعب كان بالفعل ضمن حساباتنا".

وأضاف: "ندرس إعارة أكثر من لاعب مثل حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، أكثر من لاعب تلقى عرضا على سبيل الإعارة، سنعقد جلسة للاتفاق على المقابل المادي مقابل الإعارة".

وعن التجديد لأشرف بنشرقي، قال: "وصلنا لمرحلة متقدمة مع المفاوضات مع اللاعب المغربي، في حالة تم الاتفاق على بعض الأمور سيتم التجديد لبنشرقي لمدة 3 مواسم".