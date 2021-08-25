صفقات ريال مدريد | فلورنتينو بيريز يجس نبض ناصر الخليفي من أجل مبابي

قدم نادي ريال مدريد الاسباني تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز عرضه الأول من أجل نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”، يقدر بـ 160 مليون يورو، بانتظار رد ناصر الخليفي.

وقدم فلورنتينو بيريز عرضه الأول مساء الثلاثاء، بقيمة مالية كبيرة في تأكيد على جديته للحصول على خدمات بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وفقاً لأغلب المصادر الاسبانية.

وذكرت صحيفة لو بارزيان الفرنسية القريبة من محيط نادي باريس سان جيرمان، أن ناصر الخليفي رئيس النادي، رفض هذا العرض، لكونه يطمح إلى إكمال الموسم، بالثلاثي الهجومي “ميسي، نيمار و مبابي.

بينما أكدت الصحيفة الفرنسية رفض باريس سان جيرمان لعرض ريال مدريد، أجمعت المصادر الإسبانية أن النادي الباريسي لم يقم بالرد على عرض فلورنتينو بيريز حتى الآن، سواء بالسلب أو الإيجاب.

يذكر أن عقد المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً، ينتهي في فاتح يوليو 2022، ما يعني إمكانية توقيعه مع ريال مدريد بشكل مجاني مطلع شهر يناير القادم، والانتقال إليهم صيف 2022، في حال رفض باريس البيع، خلال الميركاتو الصيفي 2021.