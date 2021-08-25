فرتك بطلا لدوري الفقيد "بن غدوين" للشباب وقشن وصيفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

توج فريق نادي فرتك للشباب بطلا لدوري فقيد الحركة الرياضية "علوي عقيل بن غدوين" مواليد 2001م لكرة القدم لأندية المهرة عقب فوزه على جاره شروين قشن بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت عصر الثلاثاء.



لعب الفريقان معظم فترات الشوط الاول بحذر شديد واستطاع فرتك في د 36 عبر لاعبه محمد باحر من تسجيل هداف السبق.

وفي الشوط الثاني أدرك فريق قشن التعادل بهدف من من نقطة الجزاء سجله الكابتن أحمد باحلى في الدقيقة 13.

وقبل نهاية اللقاء تمكن اللاعب يزيد سبيت من إحراز هدف الفوز لفريق فرتك لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف ليعلن فرتك نفسه بطلا للدوري.

وفي نهاية اللقاء جرى تكريم الحكام والشخصيات الرياضية والاعلاميين والجهات التي ساهمت في انجاح الدوري وتسليم كاس البطل ل(لفرتك ) وكاس الوصافة لقشن.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في المباراة لمصلحة لاعب قشن النجم احمد بأحلى.

أدار اللقاء الحكم محمود مزروع ومحمد محفوظ ومحمد السقاف ومرزوق صرنج حكماً رابعاً ، راقب المباراة من الاتحاد مبروك جمعان ومن لجنة الحكام رائد العوبثاني