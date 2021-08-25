«قفزة» محمد معروف تثير الجدل.. اتحاد الكرة يرد على إيقاف الحكم لاحتفاله بهدف الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار الحكم الدولي محمد معروف، الذي أدار مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتي شهدت فوز الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حركته وقفزته مع هدف أشرف بن شرقي الثاني للقلعة البيضاء.

والتقطت كاميرا المباراة الحكم محمد معروف وهو يقفز في الهواء لحظة ارتقاء بن شرقي ليضرب الكرة برأسه في شباك الانتاج الحربي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلافاً كبيراً بشأن "قفزة" الحكم محمد معروف.

واتهم البعض الحكم بأنه تفاعل مع رأسية أشرف بن شرقي واحتفل بها، وهو الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من جماهير الأهلي على السوشيال ميديا.

اتحاد الكرة يرد

وفي سياق متصل، أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد حول صدور قرار بإيقاف محمد معروف، بداعي احتفاله بهدف الزمالك وإحالته للتحقيق.

وأوضح مسئولو الجبلاية، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن الحكم معروف لم يحتفل مع الزمالك بالهدف الثانى كما تردد، وأن القفزة كانت قبل دخول الكرة مرمى الإنتاج الحربى وكان سببها متابعة الكرة العرضية للتأكد من عدم وجود احتكاك بين اللاعبين أو لمسة يد، وهو تصرف طبيعى من الحكم.

وتوّج الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه، مساء الثلاثاء، بعدما تغلب على فريق الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 79 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاهلي، بعدما تعادل الأخير مع مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لمثلها.

وعاد الزمالك بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم مُتتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.