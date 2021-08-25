بطولة مصر: الزمالك يحرز لقبه الثالث عشر

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القاهرة: تُوّج الزمالك بطلًا للدوري المصري لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والأولى منذ 2015، بفوزه على ضيفه الإنتاج الحربي 2-صفر، وتعادل أقرب مطارديه الأهلي حامل اللّقب مع الجونة 3-3 ضمن المرحلة 33 قبل الأخيرة.

رفع الزمالك الفائز في آخر ثماني مباريات رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي، وباتت مباراته في المرحلة الأخيرة أمام البنك الأهلي تحصيل حاصل.

على ملعب الدفاع الجوّي، سجّل هدفي الزمالك أحمد سيد "زيزو" من عرضيّة المغربي أشرف بن شرقي (7)، وبن شرقي من عرضيّة التونسي حمزة المثلوثي حوّلها رأسية إلى يسار محمد عصام الغندور (88).

وفي المباراة الثانية، فرض الجونة تعادلًا قاتلًا على ضيفه الأهلي بطل الدوري 42 مرة بنتيجة 3-3 بملعب الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

سجّل للأهلي التونسي علي معلول من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة محمود الجزار مدافع أصحاب الأرض لحسين الشحات، سدّدها إلى يمين محمود الغرباوي (61).

وأضاف الشحات الهدف الثاني للضيوف بتمريرة عرمو السولية (69)، وعزّز البديل محمد شريف تقدّم الأهلي بهدف ثالث من تمريرة الشحات (80)، رافعًا رصيده إلى 20 هدف في صدارة هدّافي الدوري .

في المقابل، سجّل أهداف الجونة محمد نجيب من ركنيّة أرسلها عمرو السعداوي حوّلها رأسية إلى يمين علي لطفي (7)، والبديل محمد الشبراوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (86)، فيما سجّل عمر السعيد هدفًا قاتلًا من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (90+9).

إصرار على الفوز

وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سعادته بالفوز ببطولة الدوري "سعيد بالأداء في مباراة اليوم وبروح جميع اللّاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز".

أضاف أنّه سيمنح بعض اللّاعبين الراحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خصوصًا الدوليّين الذين سينضمّون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهّلة لكأس العالم قطر 2022.

وأوضح كارتيرون أنّه لا يفكّر في الرحيل عن النادي، مضيفًا "أنّ الفريق يخطّط للفوز ببطولة كأس مصر في الفترة المقبلة"، وشدّد على أنّ المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق "إيجابي جدًّا ويقدّم مردودًا جيّدًا وفي كلّ مباراة يسجّل أو يصنع هدفًا".

واختتم المدير الفني للزمالك بأنّه يسعى للحفاظ على مجموعة اللّاعبين المتواجدين حاليًّا بصفوف الفريق، مشدّدًا على أنّ رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد لمدافع الفريق محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو"، فيما سيتم التجديد لبن شرقي في الفترة المقبلة، موضحًا أنّ الزمالك يمتلك لاعبين معارين هجوميًّا سيعودون للفريق.

ظروف صعبة

بدوره، قال أسامة نبيه المدرّب العام للفريق لموقع النادي أنّ "الفريق مرّ بظروف صعبة طوال الموسم سواء على المستوى الإداري أو الفني ولكن الفريق صبّ تركيزه فقط داخل الملعب من أجل حصد لقب الدوري وإسعاد الجماهير".

وبعدما أهدى لاعب الوسط أحمد سيد "زيزو" اللّقب للجماهير البيضاء، كشف عدم ظهوره بمستوى جيّد مطلع الموسم، إذ كان يطلب من المدير الفني السابق البرتغالي جايمي باتشيكو القليل من الراحة "لكن باتشيكو كان يرفض" ما أدّى إلى ظهوره بشكل غير جيد.

وقال حسين لبيب، رئيس اللّجنة المكلّفة بإدارة النادي "الزمالك حصل على أصعب لقب دوري في تاريخ الكرة المصرية، حقّقنا بطولة في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشكيك في الأمر مرفوضة".

وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا

وودّع وادي دجلة الدرجة الأولى بعد فشله في زيارة شباك ضيفه المنقوص عدديًا سيراميكا كليوبترا، مكتفيًا بالتعادل السلبي.

رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، ولحق بأسوان والإنتاج الحربي في دوري الدرجة الثانية.

ولعب سيراميكا كليوباترا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 عقب طرد لاعبه الغاني كوابي مونسو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وانفرد سموحة بالمركز الثالث بفوزه على مضيفه أسوان 3-1 بملعب بتروسبورت.

سجّل ثلاثية سموحة محمد نادي (7) ومصطفى فتحي (12 من ركلة جزاء و72)، فيما سجّل هدف أسوان الوحيد البديل أشرف مجدي (52).

رفع سموحة رصيده إلى 53 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الذي يلعب الأربعاء مع مصر المقاصة.