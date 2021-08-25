شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقرر إراحة التشكيل الأساسى بالأهلى أمام أسوان بعد ضياع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على إراحة اللاعبين الأساسين لفريقه فى مباراة أسوان بالجولة الأخيرة للدوري والمقرر لها الجمعة المقبلة، بعد تتويج الزمالك بطلا بعد الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد، ويعانى القوام الأساسى من الأهلى من حالة اجهاد عارمة جراء ضغط المباريات بالمسابقة المحلية طوال الفترة الماضية.

وأغلق الاهلى صفحة مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى 3-3 بالجولة قبل الاخيرة للمسابقة ، و تقدم الجونة بالهدف الأول في الدقيقة 7 برأسية محمد نجيب، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، سددها علي معلول، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69، واختتم محمد شريف ثلاثية الأهلي في الدقيقة 80، قبل أن يسجل محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني، وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ينجح عمر السعيد في تسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني : «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».

واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».