شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى التقرير التالى.

1- يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

2- يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً.

3-اختارت لجنة الحكام، محمد سلامة لقيادة مباراة غزل المحلة و"المقاولون العرب"، ويعاونه ممدوح مصطفى وصدام حسين، وبهاء عطا حكما رابعا، فيما أختارت محمد أبو خاطر حكما للفيديو، بمعاونة إبراهيم محجوب.

4- من المقرر أن تذاع مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب على قناة "On Time Sports HD 2"، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، ويعلق عليها محمد الغياثي.

5- يدخل الفلاحين مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

6- التقى المقاولون العرب مع غزل المحلة فى 22 مباراة قبل صدام اليوم فاز ذئاب الجبل فى 6 لقاءات وفاز الفلاحين فى 7 مباريات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل بين الفريقين

7- انتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى 8 أكتوبر 2018 بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد وكانت ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر.

8- انتهت مباراة الدور الاول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بفوز غزل المحلة بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ بالجولة 16 للمسابقة على ستاد المقاولون العرب.