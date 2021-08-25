شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: "زيزو والشحات ومصطفي فتحي" أفضل بدائل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن قرار رابطة الدورى الإنجليزي بعدم إرسال اللاعبين إلى المنتخبات خلال الأجندة الدولية يعود إلى الحكومة البريطانية ، وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "زيزو والشحات ومصطفي فتحي أفضل البدائل حال غياب محمد صلاح عن مباراة أنجولا، والثلاثي يقدم مستويات مميزة للغاية خلال أخر ١٠ مباريات بالدورى".

وأضاف: "هناك كوادر فى الدورى المصري سيكونوا مستقبل المنتخب الوطني أبرزهم أحمد رفعت وأحمد عبدالقادر، ويجب انضمام محمد عبدالغني لقائمة الفراعنة".