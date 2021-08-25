شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: "زيزو والشحات ومصطفي فتحي" أفضل بدائل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن قرار رابطة الدورى الإنجليزي بعدم إرسال اللاعبين إلى المنتخبات خلال الأجندة الدولية يعود إلى الحكومة البريطانية ، وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "زيزو والشحات ومصطفي فتحي أفضل البدائل حال غياب محمد صلاح عن مباراة أنجولا، والثلاثي يقدم مستويات مميزة للغاية خلال أخر ١٠ مباريات بالدورى".
وأضاف: "هناك كوادر فى الدورى المصري سيكونوا مستقبل المنتخب الوطني أبرزهم أحمد رفعت وأحمد عبدالقادر، ويجب انضمام محمد عبدالغني لقائمة الفراعنة".
تعذر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وأرسل نادي ليفربول خطابا للاتحاد المصرى يعتذر فيه عن عدم تواجد محمد صلاح مع المنتخب الوطني، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.