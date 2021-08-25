شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص لائحة المكافآت فى فريق الكرة بنادى الزمالك على حصول كل لاعب بالفريق الأول على 150 ألف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربى 2/ 0 واتساع الفارق بين الأهلى والزمالك لـ6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

كما تنص اللائحة على حصول جميع اللاعبين المقيدين فى الفريق على المكافأة بالتساوى دون الأخذ فى الاعتبار نسبة المشاركة فى المباريات لكل لاعب، ومن المنتظر أن تصرف إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مكافأة الفوز بالدورى خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى جاء فوز الزمالك أمس على الإنتاج الحربى ليحمل رقم 8 في تحقيق عدد مرات الفوز المتتالي هذا الموسم ليكون أول نادٍ فى بطولة الدورى يصل لـ8 انتصارات متتالية، حيث بدأها بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، وعلى مصر المقاصة بهدف نظيف، وعلى غزل المحلة بثلاثية، وعلى الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، وعلى الإسماعيلى بثنائية نظيفة، وعلى وادى دجلة بهدف نظيف، وسيراميكا بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

وفى المقابل لم يحقق الأهلى هذا الموسم سوى 4 انتصارات متتالية فقط، كما لم يصل بيراميدز إلا لثلاثة انتصارات متتالية، بينما حقق الإسماعيلى 5 انتصارات متتالية.

فى سياق مختلف وضعت إدارة نادى الزمالك التجديد لأشرف بن شرقى على رأس الأولويات فى عملها خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بلقب الدورى رسميا.

وأكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن المغربى أشرف بن شرقى من العناصر الأساسية في الفريق الأبيض التي يحرص على وجودها مسئولو القلعة البيضاء، وسيتم خلال الساعات المقبلة حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى ومفاوضاتنا معه فى مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقى مع الزمالك.