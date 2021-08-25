شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام تستشهد بمباراة البنك الأهلى والمحلة لتبرئة معروف من الاحتفال مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برأ مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى محمد معروف من اتهامات الاحتفال مع الزمالك بهدفه الثانى فى شباك الإنتاج الحربى أمس، وأوضح مسئولو اللجنة أنه لا صحة لما تردد حول إيقافه وإحالته للتحقيق.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام أن الحكم الدولى محمد معروف سبق وقام بنفس التصرف فى لقاء البنك الأهلى وغزل المحلة، أثناء تسجيل موسى دياوارا هدف التعادل للبنك الأهلى، ولا يعنى ذلك أنه يحتفل بتعادل البنك الأهلى لكنه يحرص على متابعة اللعبة لاتخاذ القرار الصحيح فى جزء من الثانية.

وتابع مسئولو لجنة الحكام أنه بشكل عام هناك بعض الحركات التى يقوم بها الحكام فى الملعب فى محاولة منهم لاتخاذ القرار السليم ولا يمكن اعتبارها احتفالا أو تفاعلا مع أى فريق.