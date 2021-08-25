شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى مباريات الكأس والسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة استقدام حكام أجانب لأى مباراة فى مسابقة الدورى العام أو كأس مصر أو السوبر المحلى، مؤكدين على ثقتهم فى الحكام المصريين لاسيما بعد تطبيق تقنية الفيديو.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه رغم أن اللائحة الحالية تنص على أحقية الأندية فى طلب تعيين حكام أجانب لمبارياتهم على أن يكون الطلب قبل أى مباراة بـ14 يوما بجانب تحمل الأندية تكلفة استقدام الحكام الأجانب، لكن أيضا اللائحة نفسها تنص على ضرورة موافقة اتحاد الكرة على هذا الأمر، واللجنة الحالية ترفض تعيين حكام أجانب لأى مباريات محلية.

وأصدر النادى الأهلى بيانا رسميا، مؤخرا، يطلب خلاله حكاما أجانب لمبارياته فى السوبر المصرى أمام طلائع الجيش، ومواجهات كأس مصر المتبقية، فى ظل الأخطاء التحكيمية التى يتعرض لها الفريق فى مباريات الدورى.