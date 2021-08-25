شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. سامح عيد لاعب الطاولة يخسر من نظيره الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر سامح عيد لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1 فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

كما خسر إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة من اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال)، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات فى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وخسر أيضا أيمن الزتاتى لاعب المنتخب الوطنى فى تنس الطاولة، من بطل ألمانيا بنتيجة 3-0 فى أولى مباريته ضمن منافسات المجموعات فى تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية.

وودع زياد كحيل لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الـ11 في منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة بزمن قدره 3:04:85.

وودعت السباحة المصرية آية أيمن، سباق 50 متر حرة بعد احتلالها المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، في دورى الألعاب البارالمبية.



