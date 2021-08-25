شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: آثار تطعيم كورونا سبب معاناة الشناوى قبل مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد الشناوى قائد الأهلى أسباب معاناة الحارس العملاق واستبعاده عن المشاركة فى مباراة فريقه ضد الجونة أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدورى العام، بعد شعوره ببعض الآلام فى المعدة والإعياء الذى تسبب فى استبعاده من قائمة مباراة الجونة.

وقال المصدر إن محمد الشناوى حصل على مصل كورونا برفقة الجهاز الفنى وشعر ببعض الآلام وأرهق من الآثار الجانبية للفيروس وسيكون اللاعب جاهز للمشاركة بكل طبيعي.

ونفى المصدر أن يعاني الشناوي من آثار كورونا وما يقال غير حقيقي، متسائلا كيف يحصل على مصل كورونا ويجرى مسحة طبية كما ذكر البعض؟ مشددا على أن اللاعب سيكون جاهز للمباريات القادمة بشكل طبيعي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: "استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل".

وأوضح: "رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية".

وقال: "نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى وتعرضنا لكم غير طبيعى من الإجهاد".

وأتم حديثه: "لاعبو الأهلى تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات".

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: "حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة".

واختتم حديثه: "أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها".