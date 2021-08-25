شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بطولات نادى الزمالك على مدار التاريخ بعد حصد نجمة الدورى رقم 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة القدم بنادى الزمالك فى التتويج بالنجمة رقم 13 فى الدورى الممتاز يحسم لقب موسم 2020 / 2021 بالفوز على الإنتاج الحربى فى الجولة قبل الأخيرة.

ونجح الزمالك فى حصد لقب الدورى 12 مرة من قبل أعوام 1959-60 , 1963-64, 1964-65, 1977-78, 1987-88 , 1991-92 , 1992-93 , 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2014-2015 , 2020-2021.

فيما حصل الزمالك على لقب كأس مصر 27 مرة وكأس السوبر 4 مرات ودورى أبطال أفريقيا 5 مرات وكأس الكونفدرالية مرة وكأس السوبر الأفريقى 4 مرات.

وحقق فريق الزمالك أمس الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.