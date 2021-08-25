شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس توفير طائرة خاصة لمشاركة محمد صلاح والننى أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، تقديم عرض لناديى ليفربول وأرسنال الإنجليزيين لتوفير طائرة خاصة تنقل الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى من إنجلترا إلى الجابون للمشاركة فى المباراة الثانية للفراعنة أمام الجابون يوم 5 سبتمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

يأتى ذلك بعد رفض الأندية الإنجليزية إرسال لاعبيهم المحترفين ومن بينهم محمد صلاح والننى إلى منتخبات بلادهم بسبب إجراءات الحجر الصحى المفروضة هناك، وهو ما يهدد مشاركة اللاعبين فى مباريات الدورى الإنجليزى بعد العودة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول عدم معارضة ليفربول وأرسنال سفر صلاح والننى إلى الجابون والمشاركة مع المنتخب المصرى بشرط توفير طائرة خاصة تنقل اللاعبين من إنجلترا إلى الجابون مباشرة دون المرور بأى دولة من دول المنطقة الحمراء.

وقررت رابطة أندية الدورى الإنجليزى الممتاز بالإجماع عدم السماح للاعبين المشاركة بالمباريات الدولية التى تُلعب فى دول القائمة الحمراء الشهر المقبل، حيث سينطبق قرار الأندية المدعوم بقوة من قبل البريميرليج، على ما يقرب من 60 لاعبًا من 19 ناديًا والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة فى القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر.

وتلقى منتخب مصر صدمة كبيرة بعد تأكيد نادى ليفربول رفضه التام انضمام النجم محمد صلاح هداف الريدز خلال المواسم الأربعة الماضية المشاركة في مباريات الفراعنة المقبلة بتصفيات كأس العالم، كما يغيب أيضا محمد النني لاعب وسط أرسنال، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قائمة باللاعبين الذين لن يتمكنوا من المشاركة رفقة منتخبات بلادهم فى الشهر المقبل، أبرزهم الثلاثي المصري محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه.

كما جاء العديد من النجوم ضمن القائمة أبرزهم روبرتو فيرمينو لاعب منتخب البرازيل وليفربول، والبرازيلي جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، والمخضرم إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد.

وجاءت القائمة كالتالي..

أرسنال: جابرييل، مارتينيلي، محمد النني.

أستون فيلا: إيميليانو مارتينيز، إيميليانو بوينديا، ويسلي، دوجلاس لويز، مارفيلوس نكامبا، تريزيجيه.

برينتفورد: جويل فالنسيا، خليل درفيسوجلو.

برايتون: إينوك مويبو، أليكسيس ماك أليستر، مويسيس كايسيدو، ستيفن ألزاتي، بيرسي تاو.

تشيلسي: تياجو سيلفا.

إيفرتون: ريتشارليسون، خاميس رودريجيز، ياري مينا، سينك توسون.

ليفربول: محمد صلاح، أليسون بيكر، فابينيو، روبرتو فيرمينو.

ليدز: رافينيا، جونيور فيربو، هيلدر كوستا.

ليستر سيتي: باتسون ساكا، كاجلار سويونكو.

مانشستر سيتي: جابرييل جيسوس ، إيدرسون، فرناندينيو.

مانشستر يونايتد: فريد، أليكس تيليس، إدينسون كافاني، هانيبال مجبري.

نيوكاسل: ميجيل ألميرون، جولينتون ، فيديريكو فرنانديز.

نورويتش: أونيل هيرنانديز.

توتنهام: جيوفاني لو سيلسو، كريستيان روميرو، لوكاس مورا، دافيسون سانشيز.

واتفورد: خوان هيرنانديز، أوزان توفان.

وست هام: مانويل لانزيني.

ولفرهامبتون: راؤول خيمينيز، ييرسون موسكيرا.