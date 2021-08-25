شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت استثنائية للاعبى الزمالك بعد حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة إدارة نادى الزمالك رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بخلاف المبالغ المحددة وفقا للائحة بعد حسم لقب الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مبالغ المكافأة للاعبين والجهاز الفنى خلال الساعات المقبلة تمهيدا لصرفها.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.