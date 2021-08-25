بعد تتويج الأبيض باللقب.. ترتيب الدوري المصري.. وقائمة الهدافين بعد تألق بن شرقي وشريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توّج الزمالك رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعدما تغلب على فريق الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

تقدم الزمالك عن طريق لاعبه أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 87 من الشوط الثاني، تمكن المغربي أشرف بن شرقي من إحراز الهدف الثاني للزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، ليتوج رسمياً ببطولة الدوري الممتاز، قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

على الجانب الأخر، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة.

أحرز محمد نجيب هدف الجونة الأول فى الدقيقة السابعة، من كرة ركنية أسكنها المدافع المخضرم بطريقة رائعة فى شباك على لطفى.

وفى الشوط الثانى تعادل على معلول فى الدقيقة 60 من علامة الجزاء.

وأحرز حسين الشحات هدف التقدم فى الدقيقة 68 لتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة الأهلى.

وعزز محمد شريف التقدم لفريق الأهلى فى الدقيقة 80.

وقلص الفارق محمود شبراوى الفى الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وأحرز عمر سعيد لاعب الجونة الهدف الثالث في الدقيقة 99 من ركلة جزاء.

وبذلك أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى 6 نقاط، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وتأكد هبوط الثلاثي وادي دجلة والإنتاج الحربي وأسوان، إلى دوري الدرجة الثانية رسميًا.

وفيما ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي وتعادل الأهلي مع الجونة:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 79 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

3- سموحة في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

5- المصري في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 46 نقطة.

7- الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

10- المقاولون العرب في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

11- الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

12– مصر للمقاصة في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

13 – الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

14- غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

16- وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

17- الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

18- أسوان في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراتي الأهلي أمام الجونة والزمالك مع الإنتاج الحربي:

1- محمد شريف ( الأهلي) - المركز الأول - 20 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان ( سيراميكا كليوباترا)، أشرف بن شرقي (الزمالك) - المركز الثاني - 15 هدفًا.

3- مصطفي فتحي (سموحة) - المركز الثالث - 14 هدفًا.

4- عمر كمال عبد الواحد (المصري) - المركز الرابع - 12 هدفًا.

5- أحمد علي، كريم بامبو ( البنك الأهلي)، شيمليس بيكلي، باسم مرسي ( مصر للمقاصة)، أحمد سمير ( طلائع الجيش)، فخر الدين بن يوسف ( الإسماعيلي)، عمر السعيد (الجونة) - المركز الخامس - 11 هدفًا.