شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على مواعيد مباريات كأس مصر.. والنهائى 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اتحاد الكرة على الأندية فى اجتماع الأحد المقبل، المواعيد المقترحة من جانبه لاستئناف مباريات كأس مصر عقب انتهاء الدورى وفوز الزمالك باللقب للمرة الـ13 فى تاريخه.

واستقر اتحاد الكرة على إقامة المباريات المتبقية فى كأس مصر أيام 10 و13 و16 و20 سبتمبر المقبل، وتحديدا عقب انتهاء مباراتىّ منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

ويرغب اتحاد الكرة فى انهاء بطولة الكأس يوم 20 سبتمبر المقبل حال موافقة الأندية على هذه المواعيد، بحيث ينطلق الدورى الجديد يوم 25 من نفس الشهر.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عقد اجتماع مع أندية الدورى الممتاز عقب انتهاء الدورى الحالى وتحديدا يوم 29 أغسطس الجارى، من أجل مناقشة شكل الموسم الجديد وهل سيتم إقامته بنظامه الطبيعى أم يتم طرح تصورات أخرى لشكل المسابقة.

وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية الصعوبات التى تواجه الموسم المقبل، وعلى رأسها التوقفات الدولية فى أكتوبر ونوفمبر بالإضافة لبطولة كأس العرب فى ديسمبر وأمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، بخلاف مشاركات الأندية المصرية فى البطولات الافريقية ومشاركة النادى الأهلى فى كأس العالم للأندية.