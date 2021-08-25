شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يفسخ تعاقده مع جونيور أجايى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى النادى الاهلى أن مسئولو القعة الحمراء أنهوا اجراءات فسخ التعاقد مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" الاهلى أنهى اجراءات فسخ التعاقد مع جونيور أجايى بالتراضى منذ ساعات قليلة بسبب رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيمانى فى عدم استمرار اللاعب مع النادى بالموسم الجديد بعد تراجع مستواه".

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة مما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واتجه الاهلى للإستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.