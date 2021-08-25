شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى الأهلى: الجهاز الفنى والشناوى تلقوا لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ومعهم الحارس محمد الشناوى حصلوا على لقاح كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جهاز الأهلى بالكامل وكذلك محمد الشناوى كابتن الفريق تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، خلال الأيام الماضية كدفعة أولى، ومن المقرر أن يخضع باقى الفريق لتناول المصل على دفعات لاسيما بعد انتهاء المنافسة على بطولة الدورى".

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، اأن غياب الحارس محمد الشناوى، كابتن الفريق، عن مباراة الجونة في الدوري الممتاز بسبب معاناته من الإصابة بنزلة معوية.

أضاف أن الشناوى خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة حتى يتخلص من آلام المعدة.

وتوج الشناوى مع الاهلى بخمسة ألقاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ويعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو أغلى لاعب فى صفوف القلعة الحمراء، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالأهلى.