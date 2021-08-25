شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقد بن شرقى بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة نادى الزمالك التجديد لأشرف بن شرقى على رأس الأولويات فى عملها خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بلقب الدورى رسميا.

وأكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن المغربى أشرف بن شرقى من العناصر الأساسية في الفريق الأبيض التي يحرص على وجودها مسئولو القلعة البيضاء، وسيتم خلال الساعات المقبلة حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى ومفاوضاتنا معه فى مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقى مع الزمالك.

وأعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بالدوري للمرة الـ13 في تاريخه، مؤكدا "سعيد بالتتويج بالدورى وقدرنا ناخد الدورى من الأهلى بعد بذل مجهود كبير، والماتش الجاى هغير وهريح اللاعبين اللى عندهم منتخب".

وقال خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الإنتاج الجربي: "أفضل شىء قمت به فى الانتقالات الشتوية الماضية أننى حافظت على اللاعبين الموجودين فى صفوف الفريق الأبيض، وأهم شيء هو توفير الاستقرار في النادي بالتجديد لأحمد سيد زيزو ومحمود الونش وحاليا المفاوضات مع أشرف بن شرقى".

وتابع: "مش لازم نجيب أى عدد لاعبين وخلاص وعندنا لاعبين معارين كتير وبالنسبة لعمر كمال عبد الواحد "لن أعلق".