شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلى تجتمع لمناقشة عروض الراحلين بعد ضياع الدورى.. 4 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى اجتماعاً حاسماً لمناقشة العروض التى وصلت للقلعة الحمراء بشأن اللاعبين الراحلين عن الأهلى فى الصيف، لاسيما بعد ضياع بطولة الدورى بشكل رسمى وتتويج الزمالك بطلا لها قبل جولة من نهاية المسابقة.

استقر مسئولو النادى الأهلى على تسويق 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيداً لرحيلهم عن القلعة الحمراء، فى ظل قناعة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعدم جدوى استمرارهم بالموسم الجديد بعد ظهورهم بشكل سيئ فى المباريات الأخيرة بالدورى، واستقر مسئولو الأهلى على رحيل الكونغولى والتر بواليا والنيجيرى جونيور أجايى بجانب ناصر ماهر ومروان محسن فى ظل تراجع مستواهم وعدم قدرتهم على حجز مكان أساسى فى التشكيلة الاساسية للمارد الاحمر.

وحسم الأهلى صفقة الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح نادى سيمبا التنزانى مقابل مليون و50 ألف دولار لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر، كما نجح النادى الأهلى فى حسم صفقة جناح فريق برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

ويصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني إلى القاهرة الجمعة المقبل من أجل الخضوع للاختبار الطبى.