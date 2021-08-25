شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة مصر المقاصة وبيراميدز بالجبل الأخضر فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره بيراميدز فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى التقرير التالى.

1- يحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً .

2- يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

3- يدخل المقاصة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على أسوان بهدفين دون رد في نفس الجولة.

4- تاريخيا، سبق للفريقين أن التقيا لأول مرة موسم 2014 / 2015 فى أول ظهور لبيراميدز تحت مسمي الأسيوطي سبورت، وفاز مصر المقاصة "رايح جاى"، جاءت باكورة المواجهة في يوم 25 سبتمبر 2014 وفاز المقاصة بملعبه 3/2 سجل للمقاصة أحمد زغلول هدفين وأحمد موسي كابوريا هدف مقابل هدفين للضيوف سجلهما أحمد مجدى، وعطية النشوى.

5- واجمالا التقيا المقاصة وبيراميدز في 9 مباريات، انتهت أربعة منها بالتعادل، وفاز المقاصة في أول مواجهتين، مقابل ثلاثة انتصارات لبيراميدز، سجل بيراميدز 14 هدف فى شباك المقاصة، بينما اكتفى الفريق الفيومى بـ 11 هدفا.

6- انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل الايجابى 1-1 ، سجل محمد فاروق لبيراميدز وتعادل عبد الله مجدى للمقاصة بالجولة 16 للمسابقة على استاد الدفاع الجوى.