شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التراجع عن "تسعيرة" الـ7 ملايين دولار لبيع أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة تخفيض المقابل المادى المطلوب للموافقة على احتراف المالى أليو ديانج فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد العرض الذى تلقاه من جالطة سراى التركى، وحدد الأهلى مبلغ 7 ملايين دولار للاستغناء عن ديانج أو الحصول على 6 ملايين دولار بجانب 20% من إعادة البيع.

ويرى مسئولو الأهلى أن بيع ديانج سيُنعش خزينة النادى بمبلغ كبير ويرفضون بأى حال تخفيضه، كما أن الأهلى سيقوم بقيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى فى قائمة الفريق بدلاً من ديانج.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع لاعب أجنبي ثالث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال بيع المالى أليو ديانج لاعب الفريق.

واستقر الأهلى على بيع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق والنيجيرى جونيور أجايى جناح الفريق الصيف الجارى من أجل قيد الثنائى الأجنبى الجديد بدلا منهما.

وضم الأهلى مؤخرا كلا من: الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الانجليزي والموزمبيفي لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني، وسيقوم بقيدهما بدلاً من أجايى وبواليا.