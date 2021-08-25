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"قصة صور" نور الشربينى.. فراشة الاسكواش المتألقة فى ملاعب الزجاج

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القاهرة - سامية سيد - تربعت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب في الملعب الزجاجى، بعدما نجحت البطلة المصرية في إضافة لقب جديد إلى تاريخها الحافل بالألقاب.

وفازت نور الشربينى على منافستها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً في المباراة النهائية لبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7, 11-2.

بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكوا شهى البطولة الأعرق في منفسات الملعب الزجاجى، حيث بدأت سنة 1922 أى قبل انطلاق بطولة كأس العالم ، وتوجت مصر باللقب 4 مرات منهم بكده 3 لنور الشربينى في سنوات 2016، 2018، و2021.

نور الشربينى حصدت اللقب رقم 26 في تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلي والتى توجت بـ 24 لقب، كما تعتبر نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش لمدة 41 شهر حتى الآن.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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