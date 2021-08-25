شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: أريد الاعتزال فى الزمالك.. ونفسى أكرر تجربة معلول مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسى حمزة المثلوثى نجم الزمالك عن رغبته فى الاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء، قائلا فى مداخلة هاتفية بإذاعة أون سبورت إف إم "التتويج بالدروى أحسن لقب فى حياتى الكروية، جاء بعد تعرضى لضغوط كثيرة، لكنى اشتغلت على نفسى كويس والناس وقفت جنبى وكارتيرون كلمة السر فى عودتى للتألق".

ويضيف نجم الزمالك: "قعدت 7 شهور بدون أى مباراة ودية، وتراجع مستوايا لكن لم أيأس مطلقاً، مش هنكر كنت مضايق عشان مش بلعب بس عقدت العزم على استرداد فورمتى وخفضت وزنى بمساعدة الجهاز الفنى".

وتابع حمزة المثلوثى "أصعب مباراة كانت أمام الاتحاد السكندرى لأنه فريق كبير وهدف محمد عبد الشافى هو هدف البطولة، وشعرت أن الزمالك سيفوز بالدورى وقت فوزنا على سيراميكا لأننا مكناش كويسين فى الملعب وكسبنا وهذه هيبة البطل".

وأكمل نجم الزمالك "عمرى 29 عاماً وعقدى مستمر موسمين مع الزمالك، ونفسى اعتزل فى النادى لأنه نادٍ كبير، وبحلم بتكرار مسيرة على معلول فهو أحسن ظهير فى أفريقيا وبقاله 5 سنين يسير بخطى ثابتة مع الأهلى، وجيل الزمالك الحالى يستحق الكثير من البطولات".

ويضيف المثلوثى "طارق حامد أفضل لاعب فى مصر ومحمد أبو جبل أفضل حارس مرمى، وبقول لساسى مبروك لأنه شارك معنا فى الإنجاز وربنا يوفقك فى قطر بس الفرق الكبيرة لاتقف على أى لاعب".

ونجح فريق الزمالك في حصد لقب الدوري هذا الموسم بعد الفوز علي النتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا.