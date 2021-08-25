اتحاد الكرة يشكل لجنة لتسليم درع الدورى للزمالك

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتجهيز درع الدورى بعد استلامه من النادى الأهلى، حيث تناقش الجبلاية حاليا مع الرعاة إمكانية تسليم الدرع للزمالك أمام فريق البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل فى ختام الدورى من عدمه.

وخاطب النادى الأهلى اتحاد الكرة لاستلام درع الدورى، وتوجه وفد من اتحاد الكرة لمقر النادى الأحمر بالجزيرة وتسلم الدرع بشكل رسمى.

فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد حول صدور قرار بإيقاف الحكم الدولى محمد معروف بداعى احتفاله بالهدف الثانى فى شباك الإنتاج وإحالته للتحقيق.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الحكم معروف لم يحتفل مع الزمالك بالهدف الثانى كما تردد، وأن القفزة كانت قبل دخول الكرة مرمى الإنتاج الحربى وكان سببها متابعة الكرة العرضية للتأكد من عدم وجود احتكاك بين اللاعبين أو لمسة يد، وهو تصرف طبيعى من الحكم.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.