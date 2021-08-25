سامح عيد يخسر في منافسات تنس الطاولة بالبارالمبياد.. تعرف على موعد المباراة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خسر المصري سامح عيد، أولى مبارياته في دور المجموعات لمنافسات تنس الطاولة (فردي رجال) بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو.

وانطلقت بارالمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، على أن تستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وخاض عيد أولى مبارياته ضد المنافس الفرنسي ماكسيم توماس، إلا أنه خسر بنتيجة 3-1.

وحقق عيد الفوز في الشوط الأول بنتيجة (11-7)، وخسر في الشوط الثاني بنتيجة (7-11).

وفي الشوط الثالث والرابع، خسر عيد بنتيجة (2-11)، (8-11).

ومن المقرر أن يلتقي عيد مع منافسه النيجيري عيسو أوغونكونل في تمام الحادية عشر صباح غد الخميس.