وكيل الشناوي يحسمها.. هل توجد مفاوضات من الهلال والنصر لضم موكله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن وجود مفاوضات من جانب قطبي الرياض الهلال والنصر للتعاقد مع موكله.

وأضاف وكيل الشناوي في تصريحات عبر "الرياضية" السعودية، أن ما يتردد عن عروض لصالح موكله سمعها عبر وسائل الإعلام فقط.

وأوضح وكيل الشناوي، أن موكله لديه عقد مع الأهلي ممتد لمدة أربعة مواسم قادمة، مشددًا أن المفاوضات مع حارس بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم أو يومين.

وأنهى الحديدي تصريحاته، بأن الأهم الآن هو مصلحة النادي الأهلي واللاعب في الوقت ذاته.

وكان الشناوي غاب عن مباراة الأهلي والجونة والتي أقيمت مساء أمس بسبب المرض، حيث كان الفريق الأحمر تعثر بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) ضمن حسابات الأسبوع الـ33 من مسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي فقد فرصة الاحتفاظ بلقب درع الدوري بعدما حققه الزمالك قبل نهاية الدوري بجولة بعد الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة (2-0) ليوسع الفارق مع غريمه الأهلي 6 نقاط.