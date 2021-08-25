عضو الزمالك: لكل مجتهد نصيب.. لقب الدوري "مكافأة ربانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري موسم 2020/2021، مؤكدًا أنها "مكافأة ربانية".

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ33 من منافسات البطولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال المندوه: "لقب الدوري مكافأة ربانية لمجهود الموسم بأكمله، لا نحتكر النصر لنا فقط، هذا تعب مجالس إدارة ولجان سابقة".

وأضاف: "لكل مجتهد نصيب، وهذا نتاج استقرار وهدوء داخل النادي، كذلك كان للاعبين دور كبير في الأمر، الجميع تكاتف وحددوا هدفهم واتفقوا على حصد الدوري".

وعن أصعب اللحظات منذ تولي مهمة إدارة النادي، قال المندوه: "أكثر اللحظات صعوبة كانت في مباراة المصري التي جاءت بعد تسلمنا النادي بأيام قليلة.. تلقينا هدف مبكر في المباراة، كل المباريات كانت صعبة للغاية، لكن تلك المواجهة لا أنساها".