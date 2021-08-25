نائب الزمالك: سنقيم احتفالية خاصة بلقب الدوري "الاستثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك احتفالية خاصة ستقام للاحتفال بلقب الدوري "الاستثنائي".

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ33 من منافسات البطولة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال الأتربي: "الحمدلله ربنا فرح اللاعبين وملايين الجماهير، أبارك لكل زملائي في اللجنة".

وأضاف: "حققنا بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي، وعلى الرغم من الضغط العصبي على اللاعبين إلا أنهم كانوا على قدر المسئولية".

وتابع الإتربي حديثه: "وفرنا للاعبين والجهاز الفني كل التجهيزات، ورصدنا لهم مكافآت خاصة خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدوري".

وواصل: "صرفنا مبالغ كبيرة للغاية في الفترة الماضية لكل الفرق، كان هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم لمدة 6 شهور".

وأكمل: "فترة الاعداد التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري أفادت الفريق كثيرا من الناحية البدنية، تغلبنا على رحيل لاعبين مثل فرجاني ساسي، الزمالك غني بأبنائه، كما نجحنا في التغلب على الأزمة المادية التي كان يعاني منها النادي".

وأتم: "سنقيم احتفالية خاصة لفريق الكرة بعد حصد لقب الدوري، حققنا بطولة استثنائية وغالية، ولابد من تكريم اللاعبين".