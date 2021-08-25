آية مدني تودع سباق "50 متر" في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ:

ودعت المصرية آية أيمن منافسات سباق 50 متر حرة فئة طبية 6، ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والتي افتتحت امس وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

واحتلت آية المركز الثالث عشر في السباق الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء محققة زمن قدره 37,83 ثانية؛ لتودع منافسات سباق 50 متر حرة، حيث يتأهل للدور النهائي أفضل 8 لاعبين في التصفيات.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، الكرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.​