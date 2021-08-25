بعد حسم الدوري.. حازم إمام يحذر: أتمنى ألا يحدث مثل المواسم السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حازم إمام قائد الزمالك، أن الفريق حقق أصعب دوري خلال الـ10-15 سنة الماضية، مضيفًا أنه يتمنى الحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدة بين صفوف الفريق الأبيض.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ33 من منافسات البطولة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قال إمام: "حققنا أصعب دوري خلال الـ10-15 عاما الماضية".

وأضاف: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري، وأتمنى استمرار مجموعة اللاعبين بين صفوف الفريق، أتمنى ألا يحدث مثل المواسم السابقة بأن يتم الاستغناء عن مجموعة كبيرة من اللاعبين دفعة واحدة".

وتابع: "المواسم في مصر متلاحمة، عندما كنّا نحقق بطولة كأس مصر أو دوري أو كونفدرالية، كان يتم الاستغناء عن 10 لاعبين، هذا الأمر كان يؤثر على تجانس الفريق".

وأتم: "سنفرح يوم أو اثنين ثم سنبدأ استعداداتنا لبطولة كأس مصر والموسم الكروي الجديد".