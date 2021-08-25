البنك الأهلي: سنقيم ممرًا شرفيًا للزمالك بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن الفريق الذي حافظ على حظوظه في البقاء بين أندية الدوري الممتاز سيقيم ممرا شرفيا للاعبي الزمالك في مباراة الجولة الأخيرة التي ستجمعهما ببطولة الدوري.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ33 من منافسات البطولة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال كريم شحاته: "الأمور كانت صعبة خلال الفترة الماضية، اجتهدنا في العشر مباريات الأخيرة، فريقنا من أكثر الفرق التي حصدت نقاط عدة في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري".

وأضاف: "أشكر اللاعبين، كانوا رجالا وتحملوا ضغوطا كبيرة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "أبارك لنادي الزمالك تتويجه ببطولة الدوري، أهنئ اللاعبين والجهاز الفني وحسين لبيب رئيس النادي".

وواصل: "بكل تأكيد سنقيم ممرا شرفيا للزمالك بعد فوزه باللقب مثلما فعلنا مع الأهلي بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا، نقف على مسافة واحدة بين جميع الفرق".

وأتم: "سنلعب مباراة قوية أمام الزمالك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية، اللعب بشرف ليس له علاقة بتهنئة الزمالك والممرات الشرفية".