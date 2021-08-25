شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون جنيه تُقرّب بواليا مهاجم الأهلى من الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض نادى مالاتيا سبور التركي على النادي الأهلي 700 ألف دولار من أجل إستعارة الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق لمدة موسم، ويأتي العرض التركي ضمن عروض أخرى تلقاها اللاعب الكونغولي الأيام الماضية تمهيداً للرحيل عن النادي الأهلي خلال اصليف الجاري.

وقدم مسئولو مالاتيا عرضاً بـ700 ألف دولار أي ما يقرب من 11 مليون جنيه خلال الإعارة موسماً مع وجود نية البيع النهائي، وخرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني خلال المباريات الأخيرة بعدما حصل على فرص بالجملة فى خط هجوم المارد الأحمر، وتعاقد الأهلى مع والتر بواليا قادما من الجونة فى يناير الماضي، في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه.

وبات رحيل بواليا عن الأهلى مسألة وقت فى ظل عدم استغلاله الفرص التى منحها له الجهاز الفنى طوال الموسم الجارى، ورغم أن بواليا سجل هدفين مؤثرين فى مباراتى الإنتاج الحربى وأسوان منذ أيام إلا أن هذا لم يُغيّر من وجهة نظر الجهاز الفنى للفريق بضرورة رحيل اللاعب وعدم بقائه فى القلعة الحمراء ، وارتبط اسم بواليا الفترة الماضية بعروض من الدورى المحلى وتحديداً من سيراميكا وناديه السابق الجونة بجانب عرضاً من الحزم السعودى.