شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لاعبو الزمالك "وحوش".. وهقعد مع كارتيرون لتمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك أن ناديه استحق التتويج ببطولة الدورى هذا الموسم لأنه يضم أفضل لاعبين فى مصر، وقال حسين لبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أنا فرحان جدا، لإنى قبل ما أكون رئيس للنادى ده فأنا مشجع زملكاوى، بقالى 40 سنة أول مرة أتولى منصب فى الزمالك، وأتعامل بعفوية شديدة دون حسابات لأى منصب وبفرحة مشجع زملكاوى عادى، وطول عمرى لم ألهث خلف منصب فى الزمالك".

وأكمل حسين لبيب: "فاضلى مباراة فى الدورى ولما تخلص هقعد مع كارتيرون المدرب العظيم اللى عنده فكر تدريبى عالى وقادر يلم اللاعيبة وعنده تفاهم معاهم كبير، وهنفذ طلباته عشان ندخل البطولات المقبلة بحثاً عن التتويج بها".

ويضيف رئيس الزمالك "عندنا أحسن لاعيبة فى مصر وحوش بمعنى الكلمة فخور بيهم وهيرجعلنا المعارين وهنكون أفضل كمان، ومقدرش أقيم لجنتى لازم الناس هيا اللى تقيم احنا بقالنا 3 شهور بس".

وتابع حسين لبيب: "سوف أجتمع مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأشوف خريطة الزمالك، عشان الانتخابات ولن أسعى لضم شخص للانتخابات بداعى أنه يمتلك كتلة تصويتية، نحن نريد من يخدم الزمالك فقط".

ونجح فريق الزمالك في حصد لقب الدوري هذا الموسم بعد الفوز علي النتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا.