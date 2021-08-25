شكرا لقرائتكم خبر عن الإتربى: احتفالية كبرى لتكريم اللاعبين تحت مسمى "فى ضهرك يا زمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الإتربي، نائب رئيس نادى الزمالك، أن هناك احتفالية كبرى يوم الاثنين المقبل لتكريم اللاعبين بعد الحصول على بطولة الدورى هذا الموسم، وقال فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الاحتفالية ستكون تحت مسمى "فى ضهرك يا زمالك" وهناك العديد من أبناء النادى مشاركين فى هذه الاحتفالية لتكريم اللاعبين بعد الموسم الشاق".

وأضاف: "الزمالك استحق التتويج بلقب الدورى العام عن جدارة، فالفريق يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، وتعامل مع كل مباراة بمثابة مباريات كئوس، دون النظر إلى نتائج المنافس".